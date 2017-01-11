台灣三星今（11）日發佈2017年版Galaxy A7與A5，支援IP68防水等級，浴室與游泳池也能使用手機，前後鏡頭都是1600萬畫素與F1.9大光圈，加上懸浮快門功能，拍照與自拍都更容易，2月底前購買能有熊大與莎莉限量背蓋。

台灣三星強調，新版A7與A5完美結合金屬與玻璃，3D弧形玻璃搭配0.0mm平整式鏡頭設計，外觀展現極簡柔和藝術，無蓋防水讓使用者放心使用手機，Super AMOLED FHD螢幕同時展現高畫質影像。

另一方面，全新功能「懸浮快門」，能夠自由移動快門圖示位置，自拍拿手機方式不再受限，輕鬆就能捕捉畫面，也能藉由滑動不同方向，快速切換濾鏡、相機、自拍等模式，同時支援更多濾鏡下載。

A7與A5分別採用Super AMOLED 5.7吋與5.2吋FHD螢幕，電池3600mAh與3000 mAh，其他規格則都一樣，搭配Exynos 7880 Octa 1.9GHz處理晶片、暫存記憶體3GB、內存空間32GB、加贈32GB記憶卡、具有單獨記憶卡擴充槽。

支援4G與3G行動網路雙卡雙待，外部連結改用USB Type-C，外框採用2.5D與3D強化玻璃以及金屬中框，顏色分別有酷潮黑、炫浪金、魅桃粉，電力不夠可以使用閃電快充，迅速儲存電力延長待機與使用時間。

三星推出A7與A5限定促銷，1月11日至16日預購，能夠有LINE FRIENDS限量A級同萌限定包裝與手機背蓋、三星夜燈藍牙喇叭、延長原廠保固6個月，1月20日至2月28日則世上市禮LINE手機背蓋與延長保固6個月。