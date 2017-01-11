三星新版A7與A5發表 中價位也能享有防水功能NOWnews今日新聞 (2017-01-11 15:38)
台灣三星今（11）日發佈2017年版Galaxy A7與A5，支援IP68防水等級，浴室與游泳池也能使用手機，前後鏡頭都是1600萬畫素與F1.9大光圈，加上懸浮快門功能，拍照與自拍都更容易，2月底前購買能有熊大與莎莉限量背蓋。
台灣三星強調，新版A7與A5完美結合金屬與玻璃，3D弧形玻璃搭配0.0mm平整式鏡頭設計，外觀展現極簡柔和藝術，無蓋防水讓使用者放心使用手機，Super AMOLED FHD螢幕同時展現高畫質影像。
另一方面，全新功能「懸浮快門」，能夠自由移動快門圖示位置，自拍拿手機方式不再受限，輕鬆就能捕捉畫面，也能藉由滑動不同方向，快速切換濾鏡、相機、自拍等模式，同時支援更多濾鏡下載。
A7與A5分別採用Super AMOLED 5.7吋與5.2吋FHD螢幕，電池3600mAh與3000 mAh，其他規格則都一樣，搭配Exynos 7880 Octa 1.9GHz處理晶片、暫存記憶體3GB、內存空間32GB、加贈32GB記憶卡、具有單獨記憶卡擴充槽。
支援4G與3G行動網路雙卡雙待，外部連結改用USB Type-C，外框採用2.5D與3D強化玻璃以及金屬中框，顏色分別有酷潮黑、炫浪金、魅桃粉，電力不夠可以使用閃電快充，迅速儲存電力延長待機與使用時間。
三星推出A7與A5限定促銷，1月11日至16日預購，能夠有LINE FRIENDS限量A級同萌限定包裝與手機背蓋、三星夜燈藍牙喇叭、延長原廠保固6個月，1月20日至2月28日則世上市禮LINE手機背蓋與延長保固6個月。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LG GR．lg pro2 原廠．LG 電腦．LG Pocket photo．lg 3D 電視 50．10吋 LTE 平板電腦．lg 洗衣機 15kg．lg g3 32g．lg pd239 底片．lg 32g g pro．lg g3 32g 皮套．LG 電視 遙控器．LG 馬卡龍．Sonic 平板電腦．三星平板電腦．lg g pro 2．LG 22MP55HQ-P．LG 42LB5800．10.1 觸控平板電腦．lg g3 充電器．LG 50lb5800．lg 洗衣機 WD-12MPAE．lg 洗衣機 wt-d122sg．lg lb6500．miss 平板電腦．LG 冰淇淋機．LG WT-SD193HVG．卡來登 lg．LG 10公斤 滾筒洗衣機．LG wcd-100
《環太平洋2》新照：前作女主回歸 景甜角色公佈【北京新浪網】
LOL最敬業的主播？沒想到，他身價過億還那麼努力！【北京新浪網】
「印鈔機」:《Pokemon Go》每小時收入百萬元【北京新浪網】
任天堂Switch發佈 掌機的未來已來？【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》