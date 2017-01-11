中華職棒／香月良太入團測試？ 富邦悍將：沒聽說NOWnews今日新聞 (2017-01-11 15:47)
日本媒體《日刊體育》報導富邦悍將等隊已經願意提供入團測試機會給前日職巨人隊投手香月良太，經由富邦悍將球團總監陳俊池回應：「目前沒有聽說過此事。」
香月良太在去年中職測試會投出137公里速球，加上他變化球多樣，會投滑球、卡特球、變速球、指叉球等，仍想證明有機會站穩他國職棒的實力。
而富邦悍將去年奪冠，仍不斷補強實力，除了跟原有３位洋將羅力、藍斯佛、力猛外，也爭取到增菘瑋入團，還將找陽建福測試，現在傳出香月良太也想前往測試，繼續補強陣容。
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