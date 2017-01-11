台灣的環境污染嚴重，連蝙蝠都遭殃！國立台灣師範大學今天(11日)發表一項學術研究成果，顯示台灣各地的蝙蝠因體內累積農藥、重金屬等毒物，導致中樞神經及回聲定位系統遭到破壞，無法正常在空中捕捉昆蟲或躲避障礙物，而逐漸消失在田野中，這項研究成果已刊登在國際學術期刊「Neuroreport」。

台灣師範大學生命科學系教授吳忠信投入台灣蝙蝠回聲定位研究長達20年，他指出，過去研究顯示蝙蝠的中樞腦神經系統，可辨識自己發射出去的超聲回波，進而能自由捕食獵物，但不會在天空相撞；不過，近幾年卻發現，台灣環境污染的毒物會累積在蝙蝠體內，造成蝙蝠中樞神經系統受損而迷航。

研究團隊採集台灣北、中、南、東不同地區蝙蝠的糞便，分析後發現，北部蝙蝠糞便中的環境毒物主要來自工業與交通廢氣排放；中、南部蝙蝠的環境毒物來自農業污染；東部蝙蝠則僅測出重金屬錳超量，這個結果也和環保署分析台灣各地的環境重金屬污染資料大致吻合。吳忠信：『(原音)主要是北部的這些蝙蝠的糞便，它的污染主要都是在工業跟汽車廢氣排放所產生的污染；南部主要都是農藥或是殺蟲劑導致污染比較多一些。』

吳忠信表示，蝙蝠對農業提供了高價值的生態服務，例如協助植物傳粉、防制植物病蟲害及糞便可成為天然有機肥料，世界上有100多種果樹都有賴蝙蝠播種及傳播花粉。

他提到，利用蝙蝠除蟲與糞便施肥，成為有機農業耕種的新模式，因為一隻吃蟲的蝙蝠在一個晚上就可能吃掉數百隻，甚至上千隻的昆蟲，其中不乏吃掉危害農作物的經濟害蟲，不僅對農業收成助益很大，而且不會污染環境，可說是免費的「天然殺蟲劑」，對生態與人類的經濟活動具有重大影響。