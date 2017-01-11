美國國土安全部10日警告，1家製造商的植入式心臟裝置出現異常的網路安全漏洞，該漏洞恐讓駭客得以從遠端控制某人的心臟去顫器或心律調節器。

網路安全公司「MedSec Holdings」的研究人員數個月前已在報告中指出這項安全漏洞訊息，但在製造商「聖猷達醫療用品公司」(St. Jude Medical)9日釋出修補軟體之後，相關訊息才正式對外公開。

政府公告表示，在這幾個月內，患者的居家監控訊號傳送器只要插電並連上聖猷達公司的網路，就會自動安裝安全修補程式。這種訊號傳送器的功能是將心臟裝置的資料回傳給醫療專業人員。

亞培公司(Abbott Laboratories)旗下的聖猷達公司在聲明中表示，他們並未發現因這個問題而造成死傷的情形。美國食品暨藥物管理局(FDA)也表示，沒有證據顯示有患者受到傷害。

聯邦當局是在去年8月對這個問題展開調查。

MedSec執行長包恩(Justine Bone)則在推特(Twitter)上表示，聖猷達所做的軟體修正並未解決上述心臟裝置的全部問題。