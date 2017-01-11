《仁王》釋出新宣傳片段 女忍者阿勝再次登場NOWnews今日新聞 (2017-01-11 11:58)
由KOEI TECMO Games製作的PS4獨佔遊戲《仁王NIOH》近日公開最新宣傳影片，可以看到女忍者阿勝和主角威廉的相關對話，另外在本次登場的宣傳片中，阿勝的造型和過去相同，以打探妖怪情報為主要目標，官方並以PS4 Pro 4K影像呈現。
《仁王》為一款黑暗戰國風格的RPG遊戲，講述外籍武士「威廉‧亞當斯」斬妖除魔的故事，和《FF XV》、《食人巨鷹 TRICO》並列史上開發最長時間遊戲。在早前釋出的資訊中，玩家只要預購任一數位下載版遊戲，即可將獲得「血刀塚」主題、仁王鎧、「真田幸村」鎧甲裝備一套，購買實體版或數位下載版的玩家將獲得「真田幸村」鎧甲裝備一套。
《仁王》預計將於2017年2月9日正式上市。
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