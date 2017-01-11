曾經是網路搜尋引擎代表「Yahoo」，最近向美國無線營運商Verizon出售核心業務，公司名稱將變更為「Altaba」，現任Yahoo執行長Marissa Mayer將退出董事會，其他董事會高層也會離開，Yahoo可能成為歷史名詞。

外傳Verizon將會把Yahoo網路業務納入管轄，現有Yahoo的阿里巴巴股份與日本業務將會獨立歸屬新公司，目前Yahoo擁有阿里巴巴15.4％股份；現任Yahoo執行長Marissa Mayer動態，相當受到外界關注。

Marissa Mayer在2012年離開Google，前往Yahoo擔任執行長，希望能兼顧搜尋引勤與媒體業務，但發展似乎不如預期，2016年第三季財報，當季營收13.05億美元，營運虧損5200萬美元，可能導致Marissa Mayer必須離開。

網路公司變化相當快速，曾經叱吒風雲，今日卻出售核心業務，高層大幅度更換，甚至公司名稱都必須變更，也代表曾經網路霸主下台一鞠躬，未來發展與走向現在都很難猜測，只能繼續觀察後續走向。