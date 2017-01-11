根據一份研究今天(11日)指出，全世界只要減少10%的鹽攝取量，就有可能拯救數百萬人的性命。

據研究人員計算，由政府主導的公共服務推廣計畫，能夠大幅減少因鹽分所引發的心臟病發作和中風造成的死亡與身心障礙的人數，所需成本只略多於每人每年10美分。

刊登在「英國醫學期刊」(BMJ)這篇研究的作者群總結，即使不將節省的醫療費用納入考量，「我們發現，由政府支持的國家政策，來減少民眾10%的鈉攝取量超過10年，將有成本效益。」