研究：鹽攝取減量 可救數百萬人命中央廣播電台 (2017-01-11 09:35)
根據一份研究今天(11日)指出，全世界只要減少10%的鹽攝取量，就有可能拯救數百萬人的性命。
據研究人員計算，由政府主導的公共服務推廣計畫，能夠大幅減少因鹽分所引發的心臟病發作和中風造成的死亡與身心障礙的人數，所需成本只略多於每人每年10美分。
刊登在「英國醫學期刊」(BMJ)這篇研究的作者群總結，即使不將節省的醫療費用納入考量，「我們發現，由政府支持的國家政策，來減少民眾10%的鈉攝取量超過10年，將有成本效益。」
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LG GR．lg pro2 原廠．LG 電腦．LG Pocket photo．lg 3D 電視 50．10吋 LTE 平板電腦．lg 洗衣機 15kg．lg g3 32g．lg pd239 底片．lg 32g g pro．lg g3 32g 皮套．LG 電視 遙控器．LG 馬卡龍．Sonic 平板電腦．三星平板電腦．lg g pro 2．LG 22MP55HQ-P．LG 42LB5800．10.1 觸控平板電腦．lg g3 充電器．LG 50lb5800．lg 洗衣機 WD-12MPAE．lg 洗衣機 wt-d122sg．lg lb6500．miss 平板電腦．LG 冰淇淋機．LG WT-SD193HVG．卡來登 lg．LG 10公斤 滾筒洗衣機．LG wcd-100
《環太平洋2》新照：前作女主回歸 景甜角色公佈【北京新浪網】
LOL最敬業的主播？沒想到，他身價過億還那麼努力！【北京新浪網】
「印鈔機」:《Pokemon Go》每小時收入百萬元【北京新浪網】
任天堂Switch發佈 掌機的未來已來？【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》