HTC將於明（12）日公布新系列手機，外傳很有可能是新型號U系列，但因HTC保密到家，目前仍無法證實，日本網站sumahoinfo轉述，HTC U Ultra間諜照流出，共有四個顏色，並且硬體規格也同時露出。

外傳HTC U Ultra將搭載6 吋WQHD螢幕、高通Snapdragon 835處理晶片、4GB暫存記憶體、64GB內存空間、雙主鏡頭（2400萬畫素與1300萬畫素）、前置相機1600萬畫素、電池容量4000mAh、指紋感測器。

另一款可能發佈手機HTC U Play，推測搭載5.2吋FHD螢幕、聯發科 Helio P10處理晶片、3GB暫存記憶體、32GB內存空間、前後相機都是1600萬畫素、電池容量2500mAh、指紋感測器；但正式規格仍待HTC公布。

不僅如此，HTC U Ultra間諜照顯示，顏色將會有藍、黑、粉紅、白，背蓋寫著「hTC」，但是卻沒有雙鏡頭與指紋感測器，似乎與流出規格有差距，但是藍色配置具有HTC傳統風格，就等明日手機正式公布，就能得知傳言真偽。