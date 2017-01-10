【鉅亨網編譯郭照青】

美國股市週一中場大多走低，自記錄高點回檔，投資人準備迎接即將來到的財報季。

台北時間 00:31

道瓊工業平均指數下跌 28.81 點或 0.14% 至 19934.99。

Nasdaq 指數上漲 14.02 點或 0.25% 至 5535.08。

S&P 500 指數下跌 2.97 點或 0.13% 至 2274.01。

上週五，三大主要指數盤中均創新歷史高點，道瓊指數距 2 萬點心理關卡僅差約 0.3 點。

分析師說，股市價位已高，若企業獲利成長不夠強勁，則股市可能脆弱。

自川普於 11 月 8 日贏得美國總統大選後，金融股大幅上漲，至上週五收盤，漲幅達 17.9%。

分析師說，S&P 500 企業的每股獲利，預期將較去年同期上升 4.4%。在財報季開始前，市場平靜，預示財報季可能良好。

今日美國沒有重要經濟數據公布。

波士頓 Fed 銀行總裁 Eric Rosengren 說，美國央行應擺脫 2015 年以來，一年升息一次的型態，改為加速升息，否則將有通貨膨脹的風險。他在準備好的講稿中說，「我預期適當的貨幣政策，需要較過去一年更快速正常化。」

在海外，歐洲股市大多下跌，泛歐 Stoxx 600 下跌 0.6%，銀行股跌幅約 2%。但英國股市逆勢上揚，FTSE-100 指數上漲 0.26%。

英鎊兌美元下跌逾 1%，至 1 英鎊報 1.214 美元。衡量美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數則持平。