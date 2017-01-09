韓慰安婦少女像掀波 日召回駐韓大使公視 (2017-01-09 00:00)
為了抗議南韓民間團體，去年年底在釜山日本領事館前，設立慰安婦少女像，日本政府召回駐韓大使與總領事，兩名駐韓代表也在今天返國。南韓媒體分析，過去日本召回大使，只有12天就回南韓，認為這次也不會拖太久。
這個月6號，日本政府因為南韓放任民間團體，在釜山日本總領事館前，設置代表慰安婦的少女像，決定暫時召回駐韓大使"長嶺安政"，跟駐釜山總領事"森本康敬"，表達抗議。日本首相安倍晉三，8號接受NHK電視台專訪，要求南韓必須撤除少女像，展現兩國對履行日韓慰安婦協議的誠意。
日本首相 安倍晉三
日本很誠懇的實踐(協議)義務
因此已經捐出了10億日圓
接下來是韓國必須展現誠意
即使是政權更換了也該實踐
這是一個國家的信用問題
對此，南韓外交部在6號下午，曾召見日本駐韓大使"長嶺安政"，強調會跟相關團體協商，妥善解決問題，但言語中仍表示，不應該因此造成兩國外交關係僵化。南韓部分媒體分析，預計兩國關係將因此降溫，短時間內恐怕無法解決。而日本兩位駐韓代表，也在9號返國。
南韓KBS主播
對於設置少女像一事
日本方面施壓越來越強
日本駐韓大使 長嶺安政
我對設置少女像一事 感到很遺憾
對此我國政府要求我跟森本總領事
要暫時回國 因此我今天將暫時回國
回日本後將與相關人士協議洽談
對此，NHK的報導指出，認為南韓政府想屢行協議，卻引起民間強烈反彈，受限民意又拿不出解決方式。但韓聯社認為，日韓關係矛盾，召回駐韓大使並非第一次。2005年，日韓在獨島主權問題起紛爭時，也曾召回當時大使"高野紀元"，2012年也曾因當時南韓總統，李明博登上獨島，造成兩國關係惡化，也要求時任大使"武藤正敏"回國。但兩位大使前後都只回國12天，就又回到南韓，因此猜測日本這次召回大使，也不會拖太長時間。
記者 陳詩童 報導。
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