第74屆金球獎今天揭曉，月光下的藍色男孩拿下戲劇類最佳影片大獎，音樂喜劇類、歌舞片「樂來越愛你」男女主角等七項入圍，全部拿下大獎。典禮中不少笑話，拿美國總統當選人川普開刀，讓金球獎充滿政治味。





今年金球獎是浪漫歌舞片樂來越愛你的天下，開幕短片充滿好萊塢黃金時代的歌舞元素，頒獎結果也笑傲群雄，包括最佳男女主角，最佳導演，最佳影片，劇本，配樂，主題曲等七項入圍滿貫全拿。



群星閃耀的場子裡，沒有出席的候任總統川普，成為貫穿全場的話題。毒舌主持人吉米法隆把幾個熱門入圍作品，跟去年轟轟烈烈的總統選舉掛上了勾。



==金球獎主持人 吉米法隆==

這裡是金球獎

美國少數普選結果還算數的地方



==金球獎主持人 吉米法隆==

冰與火之歌今晚也入圍了

多棒啊

很多人會想

如果劇中暴君喬佛里在世會如何

12天後(川普就職)我們就知道了



==金球獎主持人 吉米法隆==

走音天后也入圍了

片中女主角堪稱

世上最糟糕的歌劇家

連她也拒絕為川普就職典禮演唱

太難約了 太難約了



川普的爭議不只是笑料而已，上台領終身成就獎的戲精梅莉史翠普，就不假辭色，以嚴肅的態度痛批川普嘲弄身心障礙記者，光天化日仗勢欺人。



==金球獎終身成就獎得主 梅莉史翠普==

一個爭取坐上我國最受尊敬位置的人

模仿嘲弄一位身心障礙的記者

對一個他在權勢各方面都居優勢

對方也沒有還擊能力的人

這真是讓我心碎

至今仍揮之不去 因為這不是電影

而是真實生活中的事

不尊重就會招來不尊重

暴力就會煽動暴力

當有權有勢者仗勢欺人

我們都會成為輸家



以影集夜班經理拿到電視類最佳男配角獎的休羅利，領獎時也說這可能是最後一屆的金球獎。意思是主辦單位好萊塢外籍記者協會，名稱包含好萊塢，外籍，記者等字眼，都是川普討厭批評的對象，恐怕很難在國家改朝換代之後繼續生存下去。



記者 施慧中 報導





