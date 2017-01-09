規避一例一休加班費 企業出招減成本公視 (2017-01-09 00:00)
一例一休實施後，勞資雙方都受到衝擊，最近就有不少公民營企業的員工，投訴資方為了規避新法，花招百出，要求勞動部必須嚴查，也有企業為了因應人事成本增加，鼓勵原本兼職員工轉任為半職，工時多些彈性，減少加班費支出。
飯店服務人員帶著笑容，親切的向客人問好。晶華酒店在一例一休上路，人事成本增加了5%。一般業者都將增加的人力，打算徵聘時薪兼職人員因應。不過晶華酒店現在半職制度，鼓勵兼職員工轉任。上班時數只需要正職的一半。同樣享有勞健保，還可以享有公司的員工福利，如三節年終獎金，只是會按比例發放約是正職的一半。
==晶華酒店集團人事副總 劉富美==
半職基本上是屬於正職的概念
所有的薪資福利
大概也都是等同於正職同仁
只是他會用比例來給付
這樣的情況之下
我們在用人也可以在
用人上面比較能夠
掌控他的出缺勤
對於半職同仁其實比較有保障
不像兼職人員就是
只有工作量有的時候他才有(工作)
所以我覺得這是對雙方來說
都是雙贏的一個新的制度
像服務業或是需要用排班的業別，在勞基法規定的彈性工時制度中，企業經工會或勞資會議同意後就可實施。也就是說每周的一天休息日可以自由安排，最長可讓勞工連上12天班。不過因為部份郵局在周六也會上班，就有員工控訴郵局違反規定，挪移休息日到平常日。
==中華郵政發言人 王淑敏==
工作的特性(和排班)是有關係
然後大家輪班從禮拜一到禮拜六
都可以排休假日
所以說並不是我們片面
一定會把休假日
擺在禮拜一到禮拜五
如果說他排到休假日
然後有出來上班的話
那這個一定會用加班的方式來
給予加班費
也有部分企業員工投訴，公司將每周的休息日例假日大挪移，調整到周一到周五。違反勞工自由休假意願。勞動部回應，如果有發現不合理的休假情形，會主動稽查。
記者李志華 謝其文 台北報導
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