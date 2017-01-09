















一例一休實施後，勞資雙方都受到衝擊，最近就有不少公民營企業的員工，投訴資方為了規避新法，花招百出，要求勞動部必須嚴查，也有企業為了因應人事成本增加，鼓勵原本兼職員工轉任為半職，工時多些彈性，減少加班費支出。飯店服務人員帶著笑容，親切的向客人問好。晶華酒店在一例一休上路，人事成本增加了5%。一般業者都將增加的人力，打算徵聘時薪兼職人員因應。不過晶華酒店現在半職制度，鼓勵兼職員工轉任。上班時數只需要正職的一半。同樣享有勞健保，還可以享有公司的員工福利，如三節年終獎金，只是會按比例發放約是正職的一半。==晶華酒店集團人事副總 劉富美==半職基本上是屬於正職的概念所有的薪資福利大概也都是等同於正職同仁只是他會用比例來給付這樣的情況之下我們在用人也可以在用人上面比較能夠掌控他的出缺勤對於半職同仁其實比較有保障不像兼職人員就是只有工作量有的時候他才有(工作)所以我覺得這是對雙方來說都是雙贏的一個新的制度像服務業或是需要用排班的業別，在勞基法規定的彈性工時制度中，企業經工會或勞資會議同意後就可實施。也就是說每周的一天休息日可以自由安排，最長可讓勞工連上12天班。不過因為部份郵局在周六也會上班，就有員工控訴郵局違反規定，挪移休息日到平常日。==中華郵政發言人 王淑敏==工作的特性(和排班)是有關係然後大家輪班從禮拜一到禮拜六都可以排休假日所以說並不是我們片面一定會把休假日擺在禮拜一到禮拜五如果說他排到休假日然後有出來上班的話那這個一定會用加班的方式來給予加班費也有部分企業員工投訴，公司將每周的休息日例假日大挪移，調整到周一到周五。違反勞工自由休假意願。勞動部回應，如果有發現不合理的休假情形，會主動稽查。記者李志華 謝其文 台北報導