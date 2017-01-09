















一例一休爭議不斷，電子大廠宏達電傳出逼迫員工簽署不平等條約。不滿資方將休假日挪移，企圖不想付加班費，還要求要求部分員工簽署另一份同意書，刪除全勤獎金，違法扣資，桃園電子業產業工會前往宏達電門口抗議。一例一休爭議又起。桃園電子業產業工會9號上午到宏達電門口抗議，資方逼迫員工簽署不平等條約，將國定假日、休假日、工作日挪移，企圖不想付加班費，另外，也要求部分員工簽署另一份同意書，刪除全勤獎金，違法扣資。==宏達電員工==原本一開始是說簽不簽你們自己決定然後後來現在是說大家都簽了為什麼你不簽這樣電子業產業工會工會表示，勞工在勞資關係裡原本就是弱勢的一方，面對資方逼簽同意書根本無法拒絕。而一例一休上路，企業藉機調假、減薪、改變薪資結構，節省人事成本，工會認為一例一休並不能有效改變台灣勞工的勞動條件。==電子業產業工會理事長 趙建輝==曾經宏達電裡面的員工一個月只休一天假他靠的是加班費可是一例一休之後呢他叫你簽同意書 將你休假日移走你的加班費去哪裡了==工鬥連線 毛振飛==他在職場裡面是被逼的一定要簽要不然的話 他的工作沒有了要不然的話 他的年終獎金不見要不然的話 他的績效獎金不見了而工會近來，也接獲來自桃園各大電子廠的勞工投訴，表示資方紛紛調整場內，勞動條件，企圖在新法架構底下，盡可能壓低人事成本，工會強調會擴大舉報違法工廠，發起一天一勞檢活動。宏達電下午回應，關於薪資調整同意書方面，將針對產線2%的五日制員工，全月薪資優於勞基法。除薪資外，也依個人績效，提供季績效獎金以激勵員工。關於調休日上班部分，會完全遵照勞基法，將取消國定假日調移產線員工同意書，而中央主管機關指定應放假之日，生產線員工均會休假。記者詹淑雲桃園報導