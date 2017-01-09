宏達電傳迫員工簽約 挪移假日避加班公視 (2017-01-09 00:00)
一例一休爭議不斷，電子大廠宏達電傳出逼迫員工簽署不平等條約。不滿資方將休假日挪移，企圖不想付加班費，還要求要求部分員工簽署另一份同意書，刪除全勤獎金，違法扣資，桃園電子業產業工會前往宏達電門口抗議。
一例一休爭議又起。桃園電子業產業工會9號上午到宏達電門口抗議，資方逼迫員工簽署不平等條約，將國定假日、休假日、工作日挪移，企圖不想付加班費，另外，也要求部分員工簽署另一份同意書，刪除全勤獎金，違法扣資。
==宏達電員工==
原本一開始是說
簽不簽你們自己決定
然後後來現在是說大家都簽了
為什麼你不簽這樣
電子業產業工會工會表示，勞工在勞資關係裡原本就是弱勢的一方，面對資方逼簽同意書根本無法拒絕。而一例一休上路，企業藉機調假、減薪、改變薪資結構，節省人事成本，工會認為一例一休並不能有效改變台灣勞工的勞動條件。
==電子業產業工會理事長 趙建輝==
曾經宏達電裡面的員工
一個月只休一天假
他靠的是加班費
可是一例一休之後呢
他叫你簽同意書 將你休假日移走
你的加班費去哪裡了
==工鬥連線 毛振飛==
他在職場裡面是被逼的一定要簽
要不然的話 他的工作沒有了
要不然的話 他的年終獎金不見
要不然的話 他的績效獎金不見了
而工會近來，也接獲來自桃園各大電子廠的勞工投訴，表示資方紛紛調整場內，勞動條件，企圖在新法架構底下，盡可能壓低人事成本，工會強調會擴大舉報違法工廠，發起一天一勞檢活動。
宏達電下午回應，關於薪資調整同意書方面，將針對產線2%的五日制員工，全月薪資優於勞基法。除薪資外，也依個人績效，提供季績效獎金以激勵員工。關於調休日上班部分，會完全遵照勞基法，將取消國定假日調移產線員工同意書，而中央主管機關指定應放假之日，生產線員工均會休假。
記者詹淑雲桃園報導
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