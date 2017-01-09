中國男籃前主帥宮魯鳴加盟NBL冠軍隊當組長北京新浪網 (2017-01-09 21:46)
中新社合肥1月9日電 (記者 吳蘭)9日，中國男籃前主帥宮魯鳴簽約安徽文一，擔任安徽文一男籃教練指導組組長、安徽文一籃球學院籌備組組長兩項職務。
安徽文一籃球俱樂部於2013年底成立。2015年首次征戰全國男子籃球聯賽(NBL)，便以黑馬姿態奪得聯賽亞軍。2016年獲得NBL聯賽冠軍。
此次正式簽約安徽文一，宮魯鳴稱是為實現自己想做青少年培育工作和籃球文化推廣的夢想與目標。
宮魯鳴說，自己一生追求籃球事業，希望積累的經驗可以助安徽文一早日達到中國男子籃球職業聯賽(CBA)的水準，在CBA「開門」之時，成為首個進入CBA的球隊，而不是「濫竽充數」。
針對是否再擔任中國男籃主教練的提問，宮魯鳴回應：已是安徽文一員工，由文一說了算。
國際籃聯曝出新一屆的中國男籃將聘請外教，宮魯鳴說：「要想進步，中國男籃要多與歐美球隊交流，尋找對抗的方法，不能閉門造車。」
他說：「如果是姚明當選中國籃協主席，他具有國際視野，可能效果會更好。」他並不看好外教，認為解決中國人的事情還得中國人自己來。
當日，與宮魯鳴一同簽約的團隊成員還有鄭武和王衛星。鄭武是宮魯鳴的弟子，也是安徽文一男籃的首任主帥。王衛星長期擔任中國國家籃球隊、田徑隊、跆拳道隊等多個項目的體能教練。(完)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【日本Iwatani】岩谷ECOSLIMⅡ磁式內焰式瓦斯爐-日本製
- 【JanSport】校園背包-RIGHT PACK(蘋果綠)
- 【Life8】MIT。頭層NAPPA牛皮。簡約時尚樂福皮鞋-黑色(0910
- 【HOYACASA 沁藍紫韻】特大四件式抗菌天絲兩用被床包組
- 鴻宇HongYew 美國PIMA棉 400織-雅典娜 粉 雙人薄被套
- TENDAYS 柔織舒壓床墊 加大單人3.5尺 7cm厚
- Nike Lebron Soldier 10 EP 男鞋
- 【Baboobag】PC兒童造型16吋超值拉桿箱行李箱-瓢蟲
- 【GUCCI】經典GG緹花對折短夾(咖啡)
- CHANEL 經典菱格紋魚子醬小牛皮霧金色拉鍊長夾(海軍藍)
台媒稱上千家台灣企業撤離東莞 國台辦回應【北京新浪網】
南京大屠殺倖存者夏瑞榮走了【北京新浪網】
大眾集團美國公司宣布召回13萬多輛「問題汽車」【北京新浪網】
挪威：連環殺人狂將再出庭，讓其獨住三人間未侵犯人權【北京新浪網】
天津出台新規：醫院擺靈堂可追刑責【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》