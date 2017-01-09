中新社合肥1月9日電 (記者 吳蘭)9日，中國男籃前主帥宮魯鳴簽約安徽文一，擔任安徽文一男籃教練指導組組長、安徽文一籃球學院籌備組組長兩項職務。

安徽文一籃球俱樂部於2013年底成立。2015年首次征戰全國男子籃球聯賽(NBL)，便以黑馬姿態奪得聯賽亞軍。2016年獲得NBL聯賽冠軍。

此次正式簽約安徽文一，宮魯鳴稱是為實現自己想做青少年培育工作和籃球文化推廣的夢想與目標。

宮魯鳴說，自己一生追求籃球事業，希望積累的經驗可以助安徽文一早日達到中國男子籃球職業聯賽(CBA)的水準，在CBA「開門」之時，成為首個進入CBA的球隊，而不是「濫竽充數」。

針對是否再擔任中國男籃主教練的提問，宮魯鳴回應：已是安徽文一員工，由文一說了算。

國際籃聯曝出新一屆的中國男籃將聘請外教，宮魯鳴說：「要想進步，中國男籃要多與歐美球隊交流，尋找對抗的方法，不能閉門造車。」

他說：「如果是姚明當選中國籃協主席，他具有國際視野，可能效果會更好。」他並不看好外教，認為解決中國人的事情還得中國人自己來。

當日，與宮魯鳴一同簽約的團隊成員還有鄭武和王衛星。鄭武是宮魯鳴的弟子，也是安徽文一男籃的首任主帥。王衛星長期擔任中國國家籃球隊、田徑隊、跆拳道隊等多個項目的體能教練。(完)