中新社北京1月9日電 (記者 劉長忠)中國國家質檢總局局長支樹平9日說，中國質檢將圍繞輸往「一帶一路」沿線國家、輸非、輸中東、輸東亞南亞等出口產品，開展質量提升行動。

這是支樹平9日在北京召開的中國「全國質量監督檢驗檢疫工作會議」上作上述表示的。

支樹平在會議上作報告稱，2017年中國質檢系統將根據《裝備製造業標準化和質量提升規劃》《消費品標準和質量提升規劃(2016—2020年)》確定的重點產品，圍繞輸往「一帶一路」沿線國家、輸非、輸中東、輸東亞南亞等出口產品，圍繞增加綠色優質農產品供給，開展質量提升行動。同時，指導鋼鐵、水泥、玻璃等產業沿「一帶一路」和自貿區走出去。

他表示，中國質檢將加強「一帶一路」質檢國別政策研究，深化多邊合作，依託工程項目、中歐班列、跨境合作區等重要載體，加快沿線國家質量技術基礎互聯互通互認，推動質量技術基礎設施共建共享，促進國際產能和裝備製造合作。

支樹平說，開展質量提升行動，關鍵是提升標準。中國質檢系統將圍繞重點產品和服務，開展國內外標準比對工作，提升國內外標準水平一致性程度。探索建立企業參與國際標準化活動快速通道，推動企業更多參與國際標準制修訂；在全面推動企業標準自我聲明公開和監督制度基礎上，發佈10類企業標準排行榜，通過市場化機制，培育企業標準領跑者。

他稱，中國質檢系統將全力推進內外銷產品「同線同標同質」工程，將實施範圍從出口食品農產品擴大到消費品，加快轉化先進適用的國際標準和合格評定程序，逐步消除國內市場與國際市場的產品「質量高差」。

他透露，中國質檢系統將聯合政府有關部門和有關行業主管部門，重點抓好旅遊、民航、鐵路、郵政、農村供銷、養老服務、電子商務等領域以及檢驗檢測認證、標準化、計量測試等高技術服務業質量提升。(完)