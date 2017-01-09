新華社香港１月９日電（記者丁梓懿）琳琅滿目的商品、精彩生動的演示、風采各異的展館……９日的香港會展中心化身為玩具的海洋。第４３屆香港玩具展在此拉開序幕。作為亞洲最大型玩具貿易展，本屆展會共吸引４２個國家及地區超過２１００家企業參展，刷新歷史記錄。

記者在現場觀察到，洋娃娃、積木、拼圖等傳統類玩具項目，形式較以往更為豐富多樣，做工與品質也日益精進，吸引了不少買家駐足品玩。部分商家在展區內保留這些傳統玩具的同時，推陳出新，將智能化技術融入其中，帶來更多的便利性及趣味性。

在一款名為「埃菲與動物世界」的教育軟體前，孩子可以佩戴設有ＶＲ（虛擬現實）及ＡＲ（增強現實）技術的眼鏡，通過卡片展示觀看到６５種不同的３Ｄ立體動物，活靈活現。

在展區另一邊，幾個小朋友正不亦樂乎地玩著「奇妙電路」。他們用導線將不同的電子積木串聯成電路，在拼裝過程中，通過手機ＡＰＰ觀看正在流通的電流，體驗神奇的電、磁、聲、光現象。據展位負責人凱文介紹，這款玩具在鍛煉孩子動手能力的同時，還可培養孩子的創造性思維，激發科學興趣。

展館內到處都陳列著專門為小朋友設計的益智玩具、智能玩具、電子及遙控玩具、軟身玩具等，而在另一個名為「大童世界」的展區，記者發現了許多針對青年及成人設計的玩具，比如魔術用具、模型及人偶、動作及野戰類遊戲等，引得諸多買家和玩家前來體驗。

在另一展區「運動世界」，來自天津的參展商宮小姐向記者展示了一款平衡車。她說：「這款平衡車不僅適合７歲以上小朋友玩耍，還受到許多成年朋友的青睞，可以很好地鍛煉平衡能力。」

值得一提的是，活動主辦方今年特設「寵物玩具」展區，讓買家和自己的寵物真正地互動起來，在情感上得到更多的溝通和交流。例如一款來自台灣的自動鐳射光逗貓機，可在室內和室外各種環境下進行。

本屆玩具展與第８屆香港嬰兒用品展、第１７屆香港國際文具展，９日開始一連四天在香港會展中心同期舉行。活動主辦方香港貿發局組織了來自６５個國家和地區近１２０個買家團共９０００多名國際買家來港參觀三項展會。

香港特區政府商務及經濟發展局局長蘇錦樑９日上午在開幕禮上致辭表示，這幾項相關的展覽同期舉行，產生的協同效應為環球買家提供一站式的採購平台。

在展會期間，大會還將舉辦一系列活動，旨在促進業界人士的溝通與交流。其中，以「洞悉先機：市場及行業最新發展」為主題的「香港玩具業會議２０１７」將於１０日舉行，探討環球市場，特別是中國內地的市場發展趨勢和商機。展會現場還將舉行多場產品推廣會、發佈會及買家論壇，為參展商提供多元化的宣傳推廣渠道，推動環球業界交流合作。