原標題：抱著「砍個人進監牢就有飯吃」的想法殺人

金羊網訊 記者董柳、通訊員汪洋報導：一名女大學生在校園內跑步，卻想到卻遭到殺身之禍，兇手竟然是一位素不相識、從未謀面的陌生人，其作案動機更是不可理喻。廣州市白雲區檢察院今天（1月9日）發佈消息稱，該院近日依法批准逮捕了殺害廣東外語外貿大學女大學生的犯罪嫌疑人王某。

經審查查明：2016年12月20日晚9時許，長期無業的犯罪嫌疑人王某抱著「砍個人進監牢就有飯吃」的想法，隨身攜帶一把刀具到本市白雲區白雲大道北2號廣東外語外貿大學北校區14棟女生宿舍樓下，與正好在此處鍛煉身體的被害人戴某（女，20歲，生前就讀於廣東外語外貿學院國際貿易班）相遇，其趁被害人戴某不備，持刀捅刺戴某頸、胸部等部位，造成戴某右頸、右鎖骨部位靜脈斷裂，導致戴某當場失血性休剋死亡。

犯罪嫌疑人王某作案后立即逃離現場，經過公安人員的縝密偵查，於2016年12月21日上午10時許，在本市白雲區永平街犯罪嫌疑人王某的暫住處將王某抓獲。

今年1月4日，白雲區檢察院依法以故意殺人罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某。目前，本案正在進一步偵查當中。