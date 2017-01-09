中新社北京1月9日電 (記者 王曦)中國體育管理營銷公司盛力世家9日宣布，正式收購葡甲球隊維澤拉，並同時公佈兩位中國少年球員楊朝輝和錢宇淼加入維澤拉俱樂部。

儘管維澤拉俱樂部在中國的知名度並不高，但這支球隊目前已經與中國建立起緊密聯繫。與近年來中國資本大規模入股收購歐洲豪門俱樂部的做法不同，盛力世家在為國內頂尖球員提供更好海外平台的同時，還始終致力於青少年球員的培養，為他們營造機會、搭建平台。

楊朝輝和錢宇淼兩位年輕球員均生於1998年，兩人擁有良好的身體條件和天賦，且均有過「國字型大小」經歷。楊朝輝稱，在葡萄牙賽場，最大的區別就是在理念和訓練的節奏和強度上有了明顯的變化。「葡萄牙足球在身體對抗上比國內更多，而且處理球的壓力也大了很多，導致你思考和抉擇的速度要更快。」

錢宇淼表示，自身最大的進步就在比賽中的對抗，以及對比賽強度的適應。「通過鍛煉，不僅自己防守的侵略性，以及攻防轉換的意識有了很大的進步，而且進攻的慾望也有了相當的提升，更主要的還是自信心的增強。」

談及收購葡甲球隊的初衷，盛力世家董事總經理屈永恩表示，中國足球的未來在於青少年，而中國的足球競技水平取決於能否培養出高水平的年輕球員，因此青訓的意義不言而喻。「希望通過為這些有潛力的球員提供在歐洲俱樂部中得到真正鍛煉的機會，幫助他們快速提升競技水平，未來挑戰更高的舞台。」

屈永恩表示，對於期望未來登陸歐洲更高水平聯賽的球員來說，葡甲是一個很理想的起點。通過在葡甲鍛煉不僅能提升自身能力、融入歐洲足球環境，也能通過良好的表現獲得球探的關注，為進一步踏入歐洲更高水平的聯賽奠定堅實的基礎。(完)