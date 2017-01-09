原標題：上月人民幣有效匯率持續穩中有升

中新社北京1月9日電 (記者 魏晞)9日數據顯示，2016年12月人民幣對美元匯率有所貶值，但相對一籃子貨幣有所升值，人民幣有效匯率持續穩中有升，人民幣總體仍呈現穩定強勢特徵。

當天公佈的數據顯示，2016年12月30日，中國外匯交易中心(CFETS)人民幣匯率指數為94.83，較11月末上漲0.16%，這是該匯率指數連續三個月小幅升值；參考國際清算銀行貨幣籃子和特別提款權貨幣籃子的人民幣匯率指數分別為96.24和95.50，分別較11月末上漲0.30%和0.25%。三大人民幣匯率指數較11月末均小幅升值，人民幣對一籃子貨幣匯率繼續保持基本穩定。

代表官方觀點的中國貨幣網特約評論員文章9日表示，近幾個月來，三個人民幣匯率指數總體呈現穩中有升、窄幅波動的態勢。

從2016年12月份情況看，儘管美元指數創十四年新高，保持人民幣對一籃子貨幣匯率基本穩定要求人民幣對美元匯率有所貶值，但與其他主要貨幣相比，人民幣貶值幅度仍然相對較小。美聯儲加息以來人民幣對美元匯率中間價貶值0.63%，而同期歐元、英鎊、日元、韓元、俄羅斯盧布、墨西哥比索分別對美元貶值1.03%、2.51%、1.51%、3.42%、1.07%、2.16%。由此使得人民幣相對一籃子貨幣有所升值，人民幣有效匯率持續穩中有升，人民幣總體仍呈現穩定強勢特徵。

官方分析認為，儘管市場預期美元可能還會走強，但也不排除美元已經走在市場預期的前面，未來有高位回落的可能。從國內來看，相信隨著各項改革的持續深化，中國經濟增長質量和效益不斷提高，人民幣匯率基本面因素將進一步被夯實，人民幣匯率在彈性增強的同時，將更加有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。(完)