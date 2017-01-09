新華社德黑蘭１月９日電 題：伊朗前總統拉夫桑賈尼

新華社記者穆東

當地時間１月８日下午，伊朗前總統阿克巴爾·哈什米·拉夫桑賈尼因病在德黑蘭去世，享年８２歲。

拉夫桑賈尼是伊朗政壇最有影響力的人物之一。他１９３４年８月出生於伊朗克爾曼省一個乾果種植農場主家庭，早年追隨伊朗伊斯蘭革命領導者、最高領袖霍梅尼。

１９８０年，拉夫桑賈尼擔任伊朗伊斯蘭革命勝利后首位議會議長，並連任至１９８９年。

１９８９至１９９７年，拉夫桑賈尼連續兩屆擔任伊朗總統。卸任后，拉夫桑賈尼一直擔任伊朗確定國家利益委員會主席。作為議會與憲法監護委員會之間的協調機構，確定國家利益委員會是直接由伊朗最高領袖委任的行政機構，負責解決議會及憲法監督委員會之間出現的立法衝突。

２００７年至２０１１年，拉夫桑賈尼任伊朗專家會議主席。專家會議是選舉伊朗最高領袖的最高權力機構，主要職責是討論國家大事、監督領袖行為。根據伊朗憲法，專家會議可在領袖不稱職或失去作為領袖的必要條件時廢黜領袖。

拉夫桑賈尼被認為是伊朗政壇的「溫和派」或「務實保守派」，他支持國內自由市場地位，讚成國有產業私有化，又在國際上保持溫和形象。

拉夫桑賈尼重視發展對華友好關係，曾於１９８５年和１９９２年兩度來華訪問。