「APP殺手」微信小程序到底怎麼玩？北京新浪網 (2017-01-09 21:53)
1月9日凌晨，一個被視為「APP殺手」的小程序上線了!有媒體稱之為，「可能是微信問世以來，第二個最重要的功能，也許會徹底改變中國互聯網的面貌。」這麼厲害的功能，在微信上就能實現。你無需安裝APP，就可打車、買票、網購、訂餐，不佔內存。戳視頻，動新聞君展示怎麼玩。
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