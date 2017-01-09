1月9日凌晨，一個被視為「APP殺手」的小程序上線了!有媒體稱之為，「可能是微信問世以來，第二個最重要的功能，也許會徹底改變中國互聯網的面貌。」這麼厲害的功能，在微信上就能實現。你無需安裝APP，就可打車、買票、網購、訂餐，不佔內存。戳視頻，動新聞君展示怎麼玩。

？？