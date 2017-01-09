中新社石家莊1月9日電 (郝燁)9日，記者從河北省海外同胞教育基金會第三十四次理事會議上獲悉，自1993年成立至今，河北省海外同胞教育基金會已先後為河北省教育事業投入資金2500多萬元人民幣，全省55個貧困縣的8415名優秀師生獲得了獎金獎勵，3370名失學兒童獲得資助。

河北省海外同胞教育基金會是由河北省政協港澳委員發起，由河北省政協港澳台僑和外事委員會於1993年組織成立，其宗旨是「支持河北貧困地區發展教育事業」。到現在為止，基金會的現有基金已經達到1126萬元。

河北省政協第十一屆委員會香港委員、河北省海外同胞教育基金會第二、三屆理事長楊勛說，1993年基金會成立后，每年教師節前都會舉行一次較大規模的獎勵活動。1998年時，大家協商決定，以後每年每人各出資一萬元，以集體的名義共同為河北貧困地區修建一所小學。

河北省政協第十一屆委員會香港委員、河北省海外同胞教育基金會現任理事長蕭聖立介紹，河北省海外同胞教育基金會的獎勵範圍是河北省國家級扶貧重點縣，這個數目已從成立之初的42個縣擴大到現在的55個縣。金額標準基本上是教師每人1000元，學生每人500元。蕭聖立說，「我們通過資金幫助，不僅改善了他們的物質條件，還在精神上起到了很大的鼓勵作用。」

河北省政協第十一屆委員會香港委員、河北省海外同胞教育基金會秘書長屈恩說，2017年基金會將繼續積極開展工作，對捐建學校的施工建設進行檢查督導，落實建校工程質量管理、資金管理、項目驗收、檔案管理等多項制度，並做到公開、公正、透明、及時地報告工作進度。(完)