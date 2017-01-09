地方中心／苗栗報導

農委會簡任秘書曾美玲日前率團至苗栗縣盤點農村浪漫台3線資源，並進行整體先期規畫訪視，稱讚苗栗縣是推動農村再生模範縣，未來配合國家級「浪漫台3線」計畫推動，串聯網路資源行銷，將成為灣農村旅遊新亮點。

縣長徐耀昌與訪視委員座談時指出，苗栗縣推廣有機無毒農業有成，又擁有國際雙慢城，最適宜深度旅遊，縣府會持續爭取資源推動農業休閒觀光，「以觀光來領航未來產業發展」他深具信心。

為落實蔡英文總統「浪漫台3線」客家政策，中央跨部會積極推動，農委會簡任秘書曾美玲偕同客委會產業經濟處副處長陳瑞榮及農委會農再、水保及輔導相關單位人員，一連兩天至苗縣台3線沿線農再社區進行訪視。

訪視委員參訪三灣鄉銅鏡社區、北埔村三聯埤、苦茶油工坊及大湖鄉薑麻園、卓蘭壢西坪休閒農業區及大湖酒莊，瞭解苗栗縣休閒農業自然生態、社區水土保持與綠美化，還有農村特色產業。

曾美玲等人指出，苗栗縣10處休閒農業區，農委會每2年評鑑1次，最近4年的成績都是全國第一，苗栗縣物產富饒，推展農村再生及產業加工也有優異的成果，未來在「浪漫台3線」願景架構下，盼能與地方意見整合，創造更多亮點。

與會委員也建議縣府整合觀光文化、農業、客家事務等部門推動浪漫台3線計畫，期能發揮更大的成效，並加強接駁車動線規畫，行銷台3線人文地景及農村好物，縣長徐耀昌指示農業處與相關單位研議辦理。