中新社北京1月9日電 (周欣嬡)國家「千人計劃」專家聯誼會副會長、國家深探專項裝備研發項目首席科學家、吉林大學地球探測科學與技術學院教授黃大年8日因病醫治無效，於吉林逝世，享年58歲。

記者了解到，2009年，當黃大年得知國家正式啟動「千人計劃」(即「海外高層次人才引進計劃」)，幾乎是在第一時間決意回國。

彼時的他已在英國18年，生活富足，事業有成。科研夥伴極力挽留「夥計，別走了，我們都是沖你來的」，妻子因結束她苦心經營的診所失聲痛哭，可所有這些，都沒能改變黃大年的決定。

「為國擔當，是父母從小的教誨。我是國家培養出來的，我的歸宿在中國。」黃大年還是回來了，他出任了母校吉林大學的全職教授，成為「千人計劃」到東北發展的第一人。

而後，喜報頻傳。在黃大年及其團隊的努力下，超高精密機械和電子技術、納米和微電機技術、高溫和低溫超導原理技術、冷原子干涉原理技術、光纖技術和慣性技術等多領域進步顯著，快速移動平台探測技術裝備研發亦首次攻克瓶頸，突破國外封鎖。

「大年工作起來，可以達到忘我的地步」，千人計劃專家聯誼會辦公室主任沈偉告訴記者，「他對待科研一絲不苟的態度，真正是一位大家才有的風骨。」

雖然工作嚴謹，生活中的黃大年卻和藹謙遜。其研究生高秀鶴稱：「夏天，老師會讓師母給我們煮綠豆湯，霧霾天老師會給我們買口罩，做他的學生，特別幸福」。

沈偉回憶，半個月前，他邀黃大年參加「2016中國海外人才交流大會」時還曾與其通話。黃表示身體有恙，但寬慰「只是小手術，無需掛心」，誰知不過幾日，竟已天人永隔。

「只要祖國需要，我必全力以赴」，這是黃大年生前接受採訪時說過的一句話。

沈偉稱，他是這樣說的，也是這樣做的。「其實不光是大年，千人計劃中許多專家都是這樣，在各自的領域里默默付出，為國家的發展傾盡己力。」

黃大年追思會已定於1月13日在吉林長春舉行，屆時，數十位「千人」專家將到場致敬，送其最後一程。(完)