北北基宜桃竹竹苗首長聯合會議 宣示共創智慧綠能環境台灣好新聞報 (2017-01-09 21:33)
地方中心／綜合報導
第13屆北台區域發展推動委員會8縣市首長會議，1月9日在新竹市召開，共同宣示攜手打造智慧綠能城市。
此屆北台區域發展推動委員會首長會議及2016成果展，苗栗縣長徐耀昌、新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、宜蘭縣副縣長吳澤成、台北市副市長林欽榮、新北市副市長葉惠青出席，太陽能光電及ＬＥＤ廠商代表參展。苗栗縣政府農業處科長鄭忠財、計畫處陳芬貞並接受北台績優人員表揚。
擔任主持縣市的新竹市長林智堅表示，唯有區域城市整合，才是未來運作的新模式，北台區域發展推動委員會除了推動跨縣市合作，也積極響應中央政策，今年以「智慧綠能」為主題，亦為呼應總統蔡英文的綠能科技創新產業政策。
會中，並進行北台8縣市打造智慧綠能城市的儀式，8縣市首長分別利用平板簽署姓名，宣示共同推動智慧綠能產業發展，攜手共創智慧綠能環境。
苗栗縣縣長徐耀昌致詞指出，構築綠色城市、發展綠色經濟、落實綠色永續生活，已是世界各地區域治理工作的當務之急，因此，非常樂見北台區域發展推動委員會能以「綠色城市」做為跨域合作的重點。
苗栗縣近2年積極推動公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統計畫，已完成68棟公有房舍屋頂建置，完成後每年售電回饋收益超過670萬元，並積極媒合業者與各公寓大廈、各大專院校設置太陽光電，除已完成與各大專院校的合作簽約，未來更將推廣住戶屋頂普遍設置太陽光電發電系統，擴大綠能效益。
此外，苗縣將首創在後龍鎮18公頃滯洪池及水利會大潭蓄水池設置太陽光電發電系統，亦將鼓勵業者設置離岸示範風場，苗縣可望為全台綠能發電帶來全新的典範標竿。
苗縣更積極推動低碳旅遊，首創全國的三義舊山線鐵道自行車即將在今年底試營運，去年2月三義及南庄通過國際慢城認證，打造慢城大縣，是苗栗實踐綠能永續生活的最佳行動方案，竭誠歡迎大家到苗栗體驗慢遊、慢食、慢活的觀光魅力。
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