克里姆林宮：普京與特朗普會晤不會早於當選總統上任北京新浪網 (2017-01-09 21:58)
【環球網報導？實習記者？丁潔芸】據俄羅斯衛星網1月9日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄美兩國的最高級別會晤不會在美當選總統特朗普宣誓就職前舉行。
當記者問到普京和特朗普何時可能舉行會晤時，佩斯科夫說：「不會早於美當選總統就職。特朗普至少應先正式就職，然後才能有會晤安排。」？當記者進一步問克宮更願意開展哪種模式的會談時，佩斯科夫表示，對莫斯科來說「沒有原則性的區別」。？早前俄外長拉夫羅夫曾對俄新社表示，俄美兩國的領導人會晤需要細緻的籌備工作，應先等特朗普上任。
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