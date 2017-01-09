記者林茂榮／新北報導

新北市平溪區薯榔里長潘隆裕、石門區富基里長林茂森、老梅里長許寶祿有感於偏鄉醫療資源匱乏，長期和醫院合作以自宅、活動中心做為診療室，里民免繳掛號費及醫藥費就能看病，減輕偏鄉民眾的就醫負擔，也讓就醫更方便。

平溪薯榔里長潘隆裕表示，平溪、貢寮老年人口比超過20％，但醫療資源主要集中在市區，就醫不便，常減低民眾看病的意願。加上外出工作人口眾多，許多長者是獨居或屬於日間獨居，不管是日常生活、陪伴、慢性病用藥或量測血壓等，都乏人照料且無法獨力完成。因此，他將家裡作為基隆長庚醫院陳亮憲醫師駐點診療服務處所，讓里民看病更方便。

偏鄉行醫超過7年的陳亮憲說，偏鄉醫療不足，長者也比都會區長者更晦病忌醫，往往身體有病痛，也多用成藥治癒，常常延誤醫療，小病搞成大病。因此他藉由健保署和新北市衛生局的經費補助，以及長庚醫療法人社福基金補助掛號費和部分付擔，讓里民免繳掛號費及醫藥費就能看病。

陳亮憲每週二下午在貢寮美豐里、每週四下午在南山里、每週六中午在十分里的活動中心、每週三下午在平溪薯榔里里長家中駐診，每次定期3小時的診療服務，目前已超過4萬人次受惠。

駐點醫療服務內容包括：駐診醫療、居家醫訪、在宅送藥、民眾衛教、獨居老人訪視、安排到醫院的轉診和檢查等等。平溪、貢竂地區鄉親長輩對這一位仁心醫師讚譽有加，都認為陳醫師親切又專業，就像讓自己的兒孫看病一樣。

除了西醫外，老梅里長許寶祿也引進中醫義診，陳仁俊、簡瑜真中醫師雙週週日在老梅活動中心定期中醫看診及推拿。鑑於預防勝於治療，里長們除了引進醫療資源，也鼓勵里民多運動預防生病，石門區富基里長林茂森、老梅里長許寶祿親自規劃健身課程，帶領長者做運動，長年定期舉辦銀髮族健行活動，並利用里基層活動經費開辦太極拳班等課程，成為長者免費的學習平台。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，偏鄉醫療資源有限，平溪、石門里長真正貼近並了解長者們的需求，將醫療資源引進長者居住的社區，里民看病不須舟車勞頓，即可享受在地化的醫療服務。