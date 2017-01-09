【環球網報導？實習記者？丁潔芸】據日本共同社1月9日報導，瞄準2018年日本自民黨黨首選舉的三大熱門人選，各自面臨著難題。

與安倍保持距離的前自民黨幹事長石破茂苦於擴大來自國會議員的支持;走與安倍合作路線的外相岸田文雄的課題在於如何展現自身色彩;防衛相稻田朋美雖然受安倍期待，但是黨內基礎薄弱。3人都將面對能否解決課題的考驗。

石破茂：我不認為唯命是從就行

「我不認為唯命是從就行」。去年12月31日日本除夕的這一天，石破對聚集在家鄉鳥取市事務所的支持者這樣表示，展現了在「安倍獨大」的黨內發起政策討論的決心。他計劃以謀求實現天皇退位的法案為焦點展開討論，促成黨內活躍化。

石破周邊人士分析稱，如果黨內出現活躍的討論，離開內閣后立場自由的石破傳播力將進一步提升，「可以促成下任(黨首)是石破的勢頭」。如果出現對安倍政權運營感覺彆扭的「反安倍」派的議員，也容易探討合作。但現狀是內閣支持率穩定，成為了「安倍獨大」的基礎。石破即使增強反安倍色彩，也可能是唱獨角戲。

岸田文雄：努力打出「自由派」色彩

岸田當了4年多的外相。雖然處於易受關注的立場，但他一貫充當著支持安倍的輔佐人員的角色。

岸田今年表示，「想要提高政治家岸田的存在感」，透露出有「脫胎換骨」之意。岸田率領的岸田派計劃最早年內匯總作為派系的政策，努力打出「自由派」色彩。面對特朗普新政權將上台的美國、圍繞慰安婦的日韓共識出現動搖的韓國，岸田能否把與美韓的外交變成自己的「出彩之處」也將接受考驗。

岸田派內部仍存在對於安倍「禪讓」的期待。自民黨黨首任期延長至連續3屆共9年，安倍也考慮連任3屆，岸田能否戰勝「參加黨首選舉，敗選后將在人事安排上遭受冷遇」的不安，與安倍劃清界限的時刻是否會到來，似乎將成為關鍵所在。

稻田朋美：安倍支持？黨內基礎薄弱

稻田以安倍的強力支持為背景，擔任過行政改革擔當相、自民黨政務調查會長等，雖然只在眾院選舉中當選過4次，卻以異常快的速度得到提拔。正因為如此，黨內幹部嚴厲批評稱其「不具備(與職務相符的)實力」的意見接連不斷。

某資深議員指出，稻田若要推翻這類批評，「就需要樹立作為政治家的大局觀，並獲得來自同僚們的信賴」。去年年底，稻田與安倍前往美國夏威夷珍珠港祭奠，回國后又立即參拜了靖國神社。雖然這是意在獲得保守人群的支持，但引發了中國和韓國的批評。自民黨幹事長二階俊博表示不滿稱：「(稻田)處於閣僚的立場，希望能謹慎行事」。某骨幹議員則不屑地說，「她完全不懂外交」。

而共同社當天還有報導稱，安倍將擺出在內政和外交領域的「實際成績」，考慮在明年9月的自民黨首選舉中連續三次參加競選。此外，前首相小泉純一郎的次子、擔任自民黨農林部會長的年輕議員小泉進次郎也受到關注。此外，前總務會長野田聖子似乎有參選之意。