記者尤翔霆／台北報導

斥資38億打造的台北藝術中心，去年因為包商「理成營造」倒閉，導致工程停擺，工地前超大的圍籬，更是嚴重影響用路人安全，加上士林夜市就在一旁，人潮一多，就會上演人車爭道的驚險場面。市議員陳建銘痛批，難道包商倒了，北市府也跟著倒嗎？

超大工地圍籬，不只佔據人行道，還壓到斑馬線，民眾被迫走在車道上，險象環生，車輛也因為道路縮減經常堵塞。原來這是台北藝術中心停工後所留下的爛攤子。

台北市政府斥資38億打造的台北藝術中心，去年因為承包商「理成營造」突然宣佈倒閉，工程陷入停擺，但北市府接管後卻沒有做好緊急善後，加上這裡緊鄰士林夜市，只要人潮一多，交通馬上大打結。

捷運局承諾，兩週內會把工程圍籬退縮到馬路後側，只是都已經接管兩個多月，非得等到民怨四起、議員來辦會勘，才想到要解決，也難怪柯市府的民調始終不見起色。