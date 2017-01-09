【環球網報導？實習記者？丁潔芸】1月9日，敘利亞總統巴沙爾？阿薩德當天在大馬士革接受法國記者採訪時表示，他的政府已經準備好在哈薩克的和平談話上談判「所有問題」，但還不清楚誰會代表反對派，和平談話的日期也還沒定。

路透社消息稱，阿薩德在採訪中表示，由其最有力同盟俄羅斯和土耳其促成的敘利亞停火協議正在被違反。阿薩德還稱，政府軍會奪回整個敘利亞，包括被反政府軍所控制的地區。

俄羅斯方面在上個月表示，已經與敘利亞阿薩德政府、伊朗和土耳其達成協議。敘利亞反政府軍在被驅逐出阿勒頗東部的過程中，已嘗到遭受最大打擊的滋味，而哈薩克首都阿斯塔納，則應成為新的和平談判地。

阿薩德說，敘利亞政府代表團已經準備好去阿斯塔納，當會議時間確定時。「我們已做好談判一切的準備」。在被問及是否包括其作為總統的立場時，阿薩德稱：「是的，但我(作為總統)的立場與憲法有關。若有人想談論這一點，就應該先談論憲法。」阿薩德暗示，任何新憲法都需要公投，誰當總統取決於敘利亞人民的選擇。

「會有誰去到阿斯塔納，我們還不得而知。」阿薩德同時強調，討論「敘利亞問題」必須是敘利亞團體。

由「敘利亞自由軍」領導的反政府組織本月早些時候表示，由於違反在敘利亞首都大馬士革附近WADI？BARADA地區的停火協議，他們已經停止所有關於參與阿斯塔納談話的可能性。

阿薩德說，WADI？BARADA地區被一個伊斯蘭聖戰組織控制，沒有停火。恐怖分子控制了大馬士革主要的水源地，逾3星期拒絕向5百多萬市民提供用水。敘利亞軍隊的任務就是解放這些地方。