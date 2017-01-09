地方中心／屏東報導

屏東縣政府消防局第四大隊獅子分隊於106年01月02日14點17分接獲里龍山有登山客腳扭傷，分隊獲報後，立即出動獅子救護車、消防車及枋山救護車、後勤車，共計消防12人前往搶救。

警消於14時33分到達登山口並與報案者接觸，據報案者表示患者在山角點準備下山時，不慎扭傷腳踝，由於里龍山上通訊不良，於是單獨下山求救，警消於14時35分，攜帶軟式擔架以及急救包上山救援，並於15時35分左右於1.8K處與傷者會合，傷者表示，扭傷後在原地稍作休息，之後由友人攙扶慢慢下山，隨後由警消輪流以揹負方式揹傷者下山，約於16時40分抵達救護車停放位置，患者表示疼痛已有好轉，不需要浪費救護資源，自行送醫即可。

近年來到里龍山登山的遊客越來越多，救護案件也隨之增多，里龍山標高雖只有1062公尺，但登山步道沿途有多處濕滑且有巨石。事後了解該患者僅穿著布鞋就前往里龍山登山，屏東縣政府消防局第四大隊獅子消防隊提醒登山客，登山應穿著登山鞋及使用登山杖，來減少腳踝扭傷的風險，以達到快樂、健康登山之目的。