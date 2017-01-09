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華龍網1月9日21時45分訊（記者 祝可）2017年春運將於1月13日拉開序幕，為確保旅客的出行安全，強化站車治安秩序，夯實防暴基礎，重慶鐵路公安處在春運期間，將投入警犬30餘條次至轄區內的重慶、重慶北、涪陵、達州、昭通等客流較大的客運車站，強化安檢查危力量，為廣大旅客營造一個平安和諧的出行環境。

1月9日，重慶火車北站南廣場，緝爆犬朱迪在「緝爆」演練時，迅速的從十六個行李箱中找到了裝有「炸藥」的箱包，並按指定方式報告訓犬員。為進一步加強警犬使用管理，形成震懾力，在春運即將來臨之際，重慶鐵路警方在重慶火車北站開展了「警犬助陣春運 緝毒緝爆現場演練」活動。六條警犬現場展示了各自緝毒緝爆工作能力，迅速的找到了刻意藏置於行李箱和火車上的「炸藥」和「毒品」。

據重慶鐵路公安處警犬工作隊隊長楊寨介紹，現場演練所用的「炸藥」主要是硝銨，「毒品」是冰毒和麻古。此次春運投放到重慶北站工作的警犬都是經過專業訓練的警犬，都能在短時間內迅速發現可疑物品。

血統高貴

據了解，今年春運期間，投入到各大車站的警犬，全部通過專業機構鑒定，結合鐵路公安工作的特殊形勢任務需求，均為國內外公認的優秀警犬犬種。包括德國牧羊犬、拉布拉多犬、比利時馬犬、史丁格犬、邊境牧羊犬犬等。這些犬種分別在查危、緝毒、搜爆、追蹤護衛等方面各有特長，充實到一線后，全面提升了鐵路公安工作一線安保防控能力。

師出名門

為確保配備的警犬適應實戰工作的需要，重慶鐵路公安處專門選派愛犬、懂犬、有責任、會管理的青年民警遠赴公安部哈爾濱和北京等警犬訓練基地，接受專業的技能和業務培訓，在培訓期間參照軍犬訓練模式，在保證高質量、高要求訓練的同時結合鐵路公安工作實際，強化了警犬在緝毒搜爆方面的技能培訓，完全能夠滿足了車站安保查緝工作的需要。

嚴格訓養

據悉，所有警犬由專門訓犬員負責，專司治安巡邏、查危防爆、毒品查緝等工作。制定《警犬管理制度》，建立警犬管理台帳，從警犬日常訓練、執行任務等方面逐步形成管理規範、競爭良性的工作機制。同時，嚴格警犬的訓練使用：搜索訓練每日不低於3至4次，每次15分鐘；體能訓練每日不低於2次，每次15分鐘；適應性訓練每日不低於2次，每次10分鐘；轉化訓練每日不低於3次，每次不少於2種物品，通過嚴密的訓練保證警犬身體和精神隨時處於最佳工作狀態。所有警犬將全部在重點幹線和重點車站開展工作，為人民群眾的春運安全出行保駕護航。