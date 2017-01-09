張智成跟貓搭檔演舞台劇 情感爆發眼眶紅NOWnews今日新聞 (2017-01-09 21:28)
張智成最新推出單曲《我愛的人不愛我》MV於今（9日）全球上線，一推出就獲得網友推薦與好評，拿下華人各大數位音樂市場下載排行榜好成績。MV中張智成第一次完全沒拍對嘴，反倒是拿出了曾演出舞台劇的經驗，飾演一名充滿神秘色彩的「情感解憂師」，為受到情感困擾前來求診的人提供愛情良方。三段故事時空交錯，瀰漫神秘又迷幻的劇情，讓張智成現場情感噴發紅了眼眶：「這次拍MV跳脫歌手角色不拍對嘴，聽著自己的歌變成演員，演起來真是太過癮了！」
海蝶音樂這次大手筆重金打造《我愛的人不愛我》MV，找來臺灣新銳導演黃子然掌鏡，張智成則化身成身分神秘的「情感解憂師」，和一隻貓助理搭檔為「愛情病患」解憂。為了和貓助理能順利對戲，張智成開拍前在化妝間中對著貓咪使出溫柔攻勢，又抱又安撫還對著牠唱情歌，竟意外收服貓咪的心，一開拍播放這首歌時，貓助理便乖乖任由張智成擺布，樂得張智成笑說：「我們已經有真感情了！」
MV中分別講述三段愛情故事：「膽小」、「勇氣」、「錯過」，在故事中張智成飾演的解憂師成功讓眾人情傷癒合，但MV最後解憂師卻慌亂無法找到醫治自己的解藥，表達：「醫者不自醫，再能為人解憂，自己的隱痛不過如此。」而劇中當張智成幫女主角拭淚時，也勾起他自己過往感情經歷，不由得紅了眼眶，他說：「演這幕內心戲非常揪心，彷彿也在為自己拭淚，拍這支MV沒想到也療癒了自己，這是最大的收穫！」他還說：「其實愛情解憂師與歌手的身分很吻合，很多人都聽歌來療癒心裡他人看不見的傷痛，身為歌手的我從出道以來唱過情歌無數，真心透過音樂能安慰、陪伴大家。」
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