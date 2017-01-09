美軍艦在霍爾木茲海峽附近向伊朗船隻開火示警北京新浪網 (2017-01-09 21:58)
【環球網綜合報導】美國有線電視新聞網(CNN)1月9日消息稱，美國官員周一表示，一艘美海軍軍艦在霍爾木茲海峽附近向一艘或多艘伊朗船隻開火示警。
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