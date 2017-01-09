空軍專機發動機突熄火 駕駛急喊Mayday平安迫降NOWnews今日新聞 (2017-01-09 21:49)
隸屬空軍專機隊的一架畢琪行政專機，9日上午才起飛不久，就發生發動機熄火的狀況，駕駛立刻緊急發出「Mayday」的求救信號，所幸最後平安降落松山機場，結束一場虛驚，而空軍也證實是發動機扭力不足，才會突然熄火。
這架空軍專機隊畢琪17907飛機，原預定於9日早上8點36分左右，從松山機場起飛要回台南亞航保養，沒想到剛起飛不久，發動機立即熄火，駕駛驚覺有異，立刻發出Mayday訊號，盤旋20分鐘後平安降落松山機場。
據了解，畢琪行政專機為多發動機，只有一具發動機出問題仍可以繼續飛行，只有兩具發動機都出問題，才會呼叫MAYDAY。空軍表示，因左邊發動機異常的超扭力，所以飛行員按程序處置，事後也依據原廠標準，實施階段性與機身結構檢查。
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