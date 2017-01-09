（中央社曼谷9日綜合外電報導）泰國軍政府領導人今天表示，30年來最大豪雨造成南部地區洪水肆虐，軍方已加快腳步救援偏遠災區。



「曼谷郵報」（Bangkok Post）與法新社報導，泰南尾端遭不合時令的豪雨侵襲數日，造成至少21人喪生，近百萬人受洪水波及。



傾盆大雨與暴洪也毀了許多人在泰南旅遊勝地的假期，包括蘇梅島（Samui）與帕岸島（Phangan），數以萬計旅客為泰國的陽光而來，卻敗興而歸。



儘管泰國雨季已在數週前結束，這個遭洪澇摧殘的地區雨勢仍沒有緩解的跡象。



泰國總理帕若育（Prayut Chan-O-Cha）告訴記者：「30多年來最嚴重的暴雨，導致這次嚴重水災。」（譯者：中央社廖禹揚）1060109