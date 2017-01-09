新華社北京1月9日電（記者吳雨）中信股份9日發佈公告稱，中信股份將和中信資本、凱雷投資和麥當勞達成戰略合作並成立新公司，該公司將成為麥當勞未來20年在中國內地和香港的主特許經營商。

中信股份介紹，新公司將以最高20.8億美元的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業務。交易完成後，中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。該交易仍有待相關監管機構的審批，預計將於2017年年中完成。

麥當勞曾在2015年5月宣布，將在2018年年底之前把4000家餐廳轉為特許經營餐廳，而長期目標是特許經營餐廳的比例達到95%。本次交易完成後，麥當勞在中國內地和香港的1750多家直營餐廳將轉為特許經營。

中信股份董事長常振明表示，此次合作是中信布局消費領域的一個良好機遇，也是中信踐行金融與實業較均衡發展戰略的又一舉措。麥當勞龐大的網路和消費群體是不可多得的資源，將有助於中信業務的未來發展。預計未來5年，麥當勞將在中國內地和香港開設1500多家新餐廳，特別在三、四線城市。

凱雷投資集團董事總經理楊向東表示，凱雷在全球的消費和零售領域擁有豐富的投資和運營經驗，截至2016年9月30日，凱雷已在中國進行了近90項投資，股本投資金額逾70億美元。這次是凱雷在中國最重大的投資之一，它展現了凱雷對中國的消費前景充滿信心。

麥當勞首席執行官史蒂夫·伊斯特布魯克表示，中國內地及香港市場蘊藏著巨大商機。此次的合作夥伴業績出色，對中國市場有著全面了解。各方攜手能進一步提升競爭力，實現業務的快速增長。

截至2016年底，麥當勞在中國內地的直營和特許經營餐廳超過2400家，在香港超過240家。目前，麥當勞在中國擁有十二萬余名員工，每年為超過10億人次的顧客提供服務。

據介紹，交易完成後，新公司的董事會成員將分別來自中信股份、中信資本、凱雷和麥當勞，中信資本董事長張懿宸將出任新公司的董事會主席，麥當勞現有的管理團隊會保持不變。