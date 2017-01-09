七一網截圖。

華龍網1月9日21時訊（記者 馬麗紅） 今（9）日，記者從七一網獲悉，1月8日上午，中國人民政治協商會議重慶市彭水苗族土家族自治縣第十屆委員會第一次會議第二次大會在縣民族會場舉行，會議選舉產生了縣政協十屆委員會主席、副主席、秘書長和常務委員。

經過民主選舉，謝勝同志當選為縣政協第十屆委員會主席，冉啟明、廖志華、梅小玫、冉龍超、楊從勇、吳鐵當選為副主席，曾凡才當選為秘書長，王小剛等33人當選為常務委員。

政協彭水苗族土家族自治縣第十屆委員會主席、副主席、秘書長、常務委員名單：

主席：

謝 勝

副主席：

冉啟明 廖志華 梅小玫(女)

冉龍超 楊從勇 吳 鐵

秘書長：

曾凡才

常務委員（33人，按姓氏筆畫排序）：

王小剛 王若瑋 王映光(女) 冉 旭

冉 武 冉 靖(女) 冉業凡

代朝今 皮小坤(女) 呂中媚

向 濤 向城都 劉月紅 劉照星

孫 遷 蘇光華 李 振 李永均

李光奎 李沛錕 李澤民 楊國華

張 波 陳 君 陳 霞(女)

陳昌凡 金 鴻 周曉琳(女)

趙筱剛 秦維亞(女) 廖啟茂

廖建華 蹇廷超

謝勝

謝 勝，男，苗族，1963年4月生，重慶市彭水自治縣人，1982年7月參加工作,1985年1月加入中國共產黨，在職大學本科學歷。現任重慶市彭水自治縣政協黨組書記、主席、常務副縣長。

冉啟明

冉啟明，男，土家族，1963年5月生，重慶市彭水自治縣人，1982年7月參加工作，1999年10月加入中國民主建國會，在職大學本科學歷，會計師。現任重慶市彭水自治縣政協副主席。

廖志華

廖志華，男，苗族，1963年12月生，重慶市彭水自治縣人，1989年07月參加工作，無黨派，大學本科，醫學學士學位。現任重慶市彭水自治縣政協副主席兼縣統計局副局長。

梅小玫

梅小玫，女，苗族，1962年9月生，重慶市彭水自治縣人，1982年11月參加工作，無黨派、大學本科學歷，畜牧師。現任重慶市彭水自治縣政協副主席（兼）、農委副主任。

冉龍超

冉龍超，男，土家族，1969年9月生，重慶市彭水自治縣人，1991年8月參加工作,1994年10月加入中國共產黨，在職大學本科學歷。現任重慶市彭水自治縣政協黨組成員、副主席。

楊從勇

楊從勇，男，漢族，1963年10月生，重慶市彭水自治縣人，1982年7月參加工作,1987年5月加入中國共產黨，在職大學本科學歷。現任重慶市彭水自治縣政協副主席、城鄉建委黨組書記、主任兼民防辦主任。

吳鐵

吳 鐵，男，漢族，1966年1月生，重慶市雲陽縣人，1982年2月參加工作，無黨派，在職研究生學歷，主管中藥師。現任重慶市彭水自治縣政協副主席、扶貧開發辦公室主任。