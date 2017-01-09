新華社沙烏地阿拉伯吉達１月９日電（記者王波）剛剛完成亞丁灣、索馬里海域護航任務的中國海軍第二十四批護航編隊９日抵達沙烏地阿拉伯吉達港，開始對沙特進行為期５天的友好訪問。這是中國海軍艦艇第二次正式訪問沙特。

第二十四批護航編隊哈爾濱艦、邯鄲艦、東平湖艦當地時間９日１０時緩緩駛入吉達港。身著潔白軍裝的官兵在甲板上整齊列隊。中國駐沙特大使李華新、駐吉達總領事安瓦爾和使領館工作人員、中資機構工作人員、華僑華人及沙特海軍官兵代表等２００餘人在碼頭迎接。

編隊指揮員柏耀平、政委周平飛陪同李華新大使一行參觀了哈爾濱艦，並在該艦會議室進行了氣氛熱烈的座談。中資機構工作人員和華僑華人代表分別參觀了邯鄲艦和東平湖艦。

訪問期間，編隊將舉辦甲板招待會，編隊指揮員將拜會沙特海軍西部艦隊官員，並和官兵代表參觀沙特海軍艦艇、海軍戰術中心、海上消防模擬中心。沙特海軍高級官員和官兵代表還將參觀哈爾濱艦和邯鄲艦。

在結束對沙特的訪問后，護航編隊還將前往卡達、阿聯酋和科威特訪問。