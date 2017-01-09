【鉅亨網編譯郭照青】

上週五，美國股市再度創新記錄高點。盤中，道瓊幾乎觸及 2 萬點大關，隨即小幅回檔。

今日盤前交易中，指數期貨進行整理。若股市今日走高，可望寫下歷史。

在歐洲，股市今日氣氛不佳，早場交易中，許多指數小幅下跌。

亞洲股市今日收盤錯綜。

英鎊今日受到壓力，兌主要外幣下跌約 1% 或更多。

最近交易中，英鎊略低於 1.22 元，約報 1.15 歐元。

英國首相梅伊說，她的目標是完全退出歐盟，即英國最大貿易夥伴。英鎊因而受到壓力。

歐洲失業率仍偏高。儘管美國 4.7% 的失業率接近十年低點，但歐元區就業市場卻持續陷入困境。

週一公布的數據顯示，歐元區 11 月失業率仍僅略低於 10%，顯示與前一個月相較，並無改善跡象。