音樂劇千面惡女 4唱將攜手演出中央社 (2017-01-09 21:50)
歌手倪安東（右起）、李佳薇、管罄、蔡旻佑主演音樂劇「千面惡女」，9日在台北舉辦媒體發布會，4人現場演唱音樂劇歌曲。（寬宏提供）中央社記者王靖怡傳真 106年1月9日
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