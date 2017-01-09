中共8軍機飛越對馬海峽 日方升空監視中央社 (2017-01-09 21:50)
日本防衛省9日指出，中國大陸軍方的6架H-6轟炸機、1架Y-8預警機、1架Y-9電子偵察機總共8架軍機，上午穿越九州對馬海峽上空，日本航空自衛隊戰機緊急升空。圖為日空自拍攝的Y-9電偵機。（取自日本防衛省統合幕僚監部）中央社記者楊明珠東京傳真 106年1月9日
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