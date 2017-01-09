日本防衛省9日指出，中國大陸軍方的6架H-6轟炸機、1架Y-8預警機、1架Y-9電子偵察機總共8架軍機，上午穿越九州對馬海峽上空，日本航空自衛隊戰機緊急升空。圖為日空自拍攝的Y-9電偵機。（取自日本防衛省統合幕僚監部）中央社記者楊明珠東京傳真 106年1月9日