中共8軍機飛越對馬海峽 日機緊急攔截中央社 (2017-01-09 21:50)
日本防衛省統合幕僚監部9日發布偵監資料指出，中國6架H-6轟炸機、1架Y-8預警機與1架Y-9電子偵察機組成的飛行編隊，上午飛越對馬海峽進入日本海。圖為日本防衛省統合幕僚監部公布的共軍飛機航跡簡圖。（取自日本防衛省統合幕僚監部）中央社記者楊明珠東京傳真 106年1月9日
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