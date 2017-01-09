（中央社記者韋樞台北2017年1月9日電）中石化前總經理蔡錫津等人遭苗栗地檢署以妨害營業秘密罪嫌起訴。中石化表示，威京總部集團全力支持並揪出公司內賊不法行徑提起公訴，感謝檢調戮力協助企業內部肅貪。



中石化指出，公司內部稽核主動追查並移送檢調處理，前總經理蔡錫津為首高階主管等8人竊取營業秘密犯罪一案，經台灣苗栗地方法院檢察署及法務部調查局苗栗縣調查站戮力偵辦，今天苗栗地檢署公告以妨害營業秘密起訴蔡錫津等人。



中石化說，中石化從2010年起導入由經濟部工業局所推動的「台灣智慧財產管理規範」(Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS)並通過驗證，建置智慧財產管理制度管理中石化專利研發、營業秘密資料，以降低因洩密案造成企業所受的損害。



這起案件確實是中石化進行稽核及內部管理程序檢查與導正時發現異狀，主動將全案移送檢調單位處理，進而破獲前總經理及高階經理人串連竊取營業秘密的重大案件。



中石化強調，依檢調單位追查發現，蔡錫津等人在職時即勾串特助陳錦佩、工程中心協理張英世、大陸事業部協理劉耀隆等高階經理人，透過職權聯合所屬林姓、葉姓、洪姓等工程技術人員竊取中石化的營業秘密。



中石化說，蔡錫津等人意圖提供給大陸有關單位進行石化建廠規劃，並透過在台灣購買大祥化成化學公司使用中石化研發且正進行投產高值化化學產品，他們擅自重製、竊取中石化的營業秘密甚而提供予其他第三人的背信不法行為，致中石化營業秘密遭竊，損及競爭力。



中石化除全力支持司法機關肅貪打擊企業犯罪與企業刑事追究，亦持續配合檢調單位針對在職或已離職人員的不法行為，抱持嚴懲絕不寬貸的決心。