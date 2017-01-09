港股2016年IPO逾8千億 全球居冠中央社 (2017-01-09 21:23)
（中央社台北2017年1月9日電）香港交易所今天表示，港股2016年有126家公司新上市，首次公開發行（IPO）集資額為港幣1948億元（新台幣約8065億元），連續2年高居全球股市IPO集資之首。
然而，綜合香港及大陸媒體報導，港股2016年新上市公司數量較2015年減少8.7%，IPO集資額也較2015年大幅下滑26%。
截至2016年底，港股共有1973家上市公司，較2015年底增加5.73%；總市值達24.76兆元，較2015年底成長0.31%。
不過，2016年港股日均成交額為669.24億元，較2015年大幅萎縮36.64%。
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