（中央社記者黃麗芸台北2017年1月9日電）微風集團董事長廖鎮漢今晚宣布，今年集團年終最高有7個月，平均年終則有2.5月到3個月；常董岡一郎也說，今年員工加薪目標至少3%起跳，營收目標為新台幣220億元。



微風集團今晚在台北喜來登大飯店舉辦尾牙。廖鎮漢表示，今年年終和去年差不多，平均約為2.5月到3個月，但最高則有6到7個月；此外，今年還會幫員工加薪，因為微風每年都要加薪，所以也希望員工努力拚業績。



展望未來，他說，沒有不景氣，百貨業一定要講「審慎樂觀」，認為樂觀看待即可。



廖鎮漢說，他個人很期待2018年的信義區微風南山開幕，這16年的努力都將全部展示在此。



微風常董岡一郎也指出，微風集團今年營收總目標為220億元，較先前預計要再少10億元，主要是因為信義微風LV在9月27日開幕，較預期晚；信義微風46樓尚未完全開幕；以及微風松高店一直改裝。這三個理由就減少約10億元。



岡一郎提到，微風南山預計將在2018年的10月開幕，大約可增加70億元營收，2019年總營收則可望上看300億元，屆時將超過SOGO百貨，在百貨業將坐二望一。



另外，今年員工加薪幅度至少3%起跳；今年新計畫，將進行投標桃園機場捷運商場標案，預計佔地500坪。1060109