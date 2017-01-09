遭美控插手選舉 克里姆林宮連否認都煩中央社 (2017-01-09 21:30)
（中央社莫斯科9日綜合外電報導）克里姆林宮今天抨擊美國情治機構指控俄羅斯試圖影響美國大選的報告，痛斥毫無根據而且根本外行；還說莫斯科當局對一再否認俄國政府插手美國選舉已感厭煩。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov） 告訴記者：「這些是毫無根據的指控，根本無法證實，作法相當外行，只是訴諸感情的層次。」
他說：「我們對這些指控已相當厭煩。」
培斯科夫又說：「那真的令人想起政治迫害。」（譯者：中央社羅苑韶）
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