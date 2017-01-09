（中央社台北9日電）香港交易所今天表示，港股2016年有126家公司新上市，首次公開發行（IPO）集資額為港幣1948億元（新台幣約8065億元），連續2年高居全球股市IPO集資之首。



然而，綜合香港及大陸媒體報導，港股2016年新上市公司數量較2015年減少8.7%，IPO集資額也較2015年大幅下滑26%。



截至2016年底，港股共有1973家上市公司，較2015年底增加5.73%；總市值達24.76兆元，較2015年底成長0.31%。



不過，2016年港股日均成交額為669.24億元，較2015年大幅萎縮36.64%。1060109