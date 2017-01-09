2016高球台巡賽 林文堂技術獎大贏家中央社 (2017-01-09 21:21)
（中央社記者李晉緯台北9日電）台灣高球一哥林文堂2016年在台巡賽（TPGA）賽事中，共獵下6隻老鷹、抓下147隻小鳥，拿下「老鷹王」、「小鳥王」，囊括3項技術獎項中的兩項大獎，是技術獎的大贏家。
林文堂表示，2016年他沒有打很多比賽，但在亞巡賽獎金榜排在31名，他覺得自己「還算及格」。
談到現在的高球環境，林文堂認為，現在的選手表現越來越好，比賽的競爭也越來越強，但他會先準備好自己，當機會來臨時才能好好把握。
林文堂說，他現在已經開始加強自己的體能，盼在體能升級後，讓自己的擊球距離更遠、動作也能做得更確實。
展望2017年，林文堂說，他照舊不給自己設定太高的目標，但他仍期盼能把自己的水平發揮得更好。
2016年的台巡賽3項技術獎中，林文堂包辦「老鷹王」、「小鳥王」，許豪升則以平均309.4碼拿下「遠距王」。1060109
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