昨日在阿里研究院主辦的「第二屆新經濟智庫大會」上，阿里巴巴研究院院長高紅冰認為，目前市面上有很多關於實體經濟和虛擬經濟的爭論，而以阿里為代表的數字經濟和互聯網企業屬於新實體經濟，新的實體經濟替換舊的實體經濟是一個必然趨勢。 2016年年末，娃哈哈董事長宗慶后曾評價馬雲提出的「新零售」時說，馬雲提出的「五個新變革」，除了「新技術」以外，其他都是胡說八道。而格力電器董事長董明珠也在參加央視節目時表示，90后喜歡開網店是「國家隱患」。

「90后不願意去實體經濟里工作，在家裡開個網店，一個月賺一兩千不用受約束，不用打考勤，這一代人對國家經濟發展影響的是有隱患的，不僅僅是網店模式給實體經濟帶來衝擊，它給整個社會都帶來了衝擊。」

兩位大佬的言論引發了一場關於實體與虛擬經濟發展的大討論。2016年12月29日，阿里巴巴集團董事局主席馬雲曾回應：「企業沒有實體虛擬之分，只有好企業壞企業之分。」

在談及「實體虛擬經濟之爭」時馬雲曾下論斷：不是中國的實體經濟不行了，而是「你的」實體經濟不行了。通過互聯網轉變流通方式，實體經濟找到了新的方向。必鬚髮展這樣的新實體經濟，才有辦法面對明天。

而在此次新經濟大會上，高紅冰回應了關於實體經濟和虛擬經濟的爭論，「過去工業經濟跟信息經濟數字經濟很少有交集，而現在開始出現重疊。以傳統工業經濟視角來看，他們認為自己受到數字經濟的挑戰和衝擊，因此需要公平對待，這是傳統經濟人的看法。但是隨著技術的滲透和演進，平台進一步發展，數字經濟的餅會做的越來越大，更多的傳統實體經濟將走向數字經濟體。」

高紅冰表示，不管是淘寶，還是弟弟，都是用一個比特價值網路，調用原子貨物運輸和交易創造的新的實體經濟。傳統的叫舊實體經濟，而用數字經濟和互聯網的叫新實體經濟，新的實體經濟替換舊的實體經濟是一個必然趨勢。

「我們怎麼去擁抱這樣一個新的未來，是各位企業家都需要思考的。我們試圖給整個數字經濟2.0描繪結構——底層已經形成一個基礎架構，就是今天的技術，包括人工智慧、區塊鏈、無人機等各種技術；而雲網端在這個基礎上面又形成各種各樣的數據，數據目前已經在整個經濟活動當中成為主要要素，價值會超過石油、超過土地。

同時高紅冰發佈了《數字經濟2.0報告——告別公司，擁抱平台》。報告認為，數字經濟1.0時代，跨國公司藉助IT技術走上了巔峰；數字經濟2.0時代，基於DT技術誕生了一塊全新的大陸——平台經濟體。雇傭關係、8小時工作制是跨國公司就業的關鍵詞；而自我雇傭、靈活就業是平台經濟體就業的關鍵詞。

高紅冰強調，在2016年12月23日這一天，全球10大平台經濟體市值超過了10大工業經濟體的市值，這是歷史性的拐點。其中，10大平台經濟體裏面有3家中國企業，7家美國企業，而在傳統10大跨國公司裏面沒有一家中國公司。「數字經濟時代中國有機會可以跟美國一起創造未來，所以我們有理由相信去大力發展數字經濟是中國經濟戰略當中及其重要一個戰略部署。」

阿里研究院預測，未來20年，八小時工作制將被打破，中國高達4億的勞動力將通過網路自我雇傭和自由就業，相當於中國總勞動力的50%。平台經濟體會提供國際貿易基礎設施，小企業以及個人都能參與全球貿易並從中獲利。未來30年，80%的全球貿易將由小企業以及個人來主導。

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